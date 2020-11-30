Омич убил соседа бревном за мусор на парковке

Дело рассмотрят в суде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чистоплотный омич проявил полезную инициативу. Он договорился с другими жильцами своего дома о том, что будет присматривать за территорией парковки: высаживать цветы, следить за чистотой и убирать скопившийся мусор. Но через некоторое время у 34-летнего мужчины возникли претензии к старшему по дому, который, как предполагал омич, перебрасывает мусор на территорию парковки при уборке возле дома.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, серьезный скандал завязался между мужчинами 26 июля 2020 года. Они серьезно повздорили, после чего фигурант ударил старшего по дому кулаком в голову, потом поднял лежавшее рядом бревно и снова нанес удар по голове. Когда старший по дому упал, мужчина нанес еще несколько ударов ногами. После побоев пострадавший скончался в больнице.

Дело омича скоро рассмотрят в Первомайском районном суде. За преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.