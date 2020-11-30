В соцсетях омичи устроили баттл между беляшными в Нефтяниках

Омичи активно обсуждают, где в городе лучшая выпечка. Фото: Евгения ГУСЕВА

В соцсетях омичей спросили, какой из двух беляшных на остановке Малунцева в районе Нефтяников они отдали бы предпочтение. В комментариях явным фаворитом выступила беляшная под номером 1, за вторую проголосовали всего пара человек. А некоторые никогда там ничего не покапали, но теперь решили попробовать.

Обе беляшные стоят на одной остановке. Фото: ВКонтакте

Не обошлось и без упоминания знаменитой большой у Политеха. Многие омичи настаивают, что лучшие беляши делают именно там. Напомним, что в этом году ее судьба долгое время была неизвестной. Около университета собирались устанавливать теплую остановку, а все остальные павильоны было решено убрать.

Нашлись в комментариях и те, кто отдает предпочтение беляшной на остановке "ул. Водников". Эти комментаторы утверждают, что лучшие беляши делают здесь.