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В соцсетях омичи устроили баттл между беляшными в Нефтяниках

У комментаторов есть явный фаворит
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи активно обсуждают, где в городе лучшая выпечка.

Омичи активно обсуждают, где в городе лучшая выпечка.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В соцсетях омичей спросили, какой из двух беляшных на остановке Малунцева в районе Нефтяников они отдали бы предпочтение. В комментариях явным фаворитом выступила беляшная под номером 1, за вторую проголосовали всего пара человек. А некоторые никогда там ничего не покапали, но теперь решили попробовать.

Обе беляшные стоят на одной остановке.

Обе беляшные стоят на одной остановке.

Фото: ВКонтакте

Не обошлось и без упоминания знаменитой большой у Политеха. Многие омичи настаивают, что лучшие беляши делают именно там. Напомним, что в этом году ее судьба долгое время была неизвестной. Около университета собирались устанавливать теплую остановку, а все остальные павильоны было решено убрать.

Нашлись в комментариях и те, кто отдает предпочтение беляшной на остановке "ул. Водников". Эти комментаторы утверждают, что лучшие беляши делают здесь.