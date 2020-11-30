Стало известно, какой будет погода в Омске в первую неделю декабря

Ночами начнет заметно подмораживать. Фото: Станислав МУХИН

Завтра официально возьмёт свое начало зима. В этом году она пришла в Омск с опозданием. Снега выпало очень мало, температура начала опускаться только в последние дни. Так что зиме напоминает лишь календарь.

Однако на этой неделе все изменится. Первые декабрьские дни обещают быть холодными. Дневная температура будет колебаться от -15 до -18. Практически всю неделю ожидается пасмурная погода, временами с сильными туманами. Синоптики обещают небольшой снег.

Ночами начнет заметно подмораживать: 3 и 4 декабря прогнозируют морозы до -20...-25. Однако уже к выходным заметно потеплеет. В Омск вернётся ясная погода. В дневные часы синоптики обещают не ниже -10...-11 градусов.