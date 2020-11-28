Росавиация согласовала льготные перелеты для омичей по 10 направлениям

Некоторые омичи смогут летать в другие города по льготным ценам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило приказ о субсидировании 10 маршрутов из Омска. В 2021 год часть затрат будет компенсироваться, поэтому для некоторых пассажиров перелеты обойдутся дешевле.

Благодаря этому омичи смогут не только летать в командировки, но путешествовать, лучше узнавая страну. Сейчас из-за дороговизны перелетов сделать получается не у всех.

Однако теперь поездки в Салехард, Новый Уренгой, Челябинск, Казань, Самару, Тюмень, Новокузнецк, Барнаул, Екатеринбург и Ростов-на-Дону станут доступнее.

На Крайний Север омичей будет доставлять авиакомпания «Ямал». Перелеты начнутся с 3 января на 100-местном самолете Sukhoi Superjet, будут выполняться дважды в неделю и обойдутся в 7 тысяч рублей.

Рейсы в Челябинск, Казань и Самару планирует осуществлять татарстанская авиакомпания «Ювт Аэро». Первые самолеты – 50-местные Bombardier CRJ200 – начнут летать со 2 января. Стоимость билетов начинается от 4,6 тысячи рублей.

В Тюмень, Новокузнецк и Барнаул будет летать турбовинтовой ATR 72 на 70 мест авиакомпании «ЮТэйр». Билет в Тюмень обойдется в 3 708 рублей, в Барнаул – 4 191 рубль, в Новокузнецк – 5157 рублей.

В Екатеринбург можно улетать на выбор – авиакомпанией «Ред Вингс» или «ЮТэйр». Перелеты будут осуществляется на самолетах Sukhoi Superjet 100 и обойдутся для одного пассажира примерно в 5 тысяч рублей.

Воздушные судна этой же марки направят и в Ростов-на-Дону. Перелет, организованный авиакомпанией «Азимут», оказался одним из самых дорогих – билет в одну сторону будет стоить порядка 11 тысяч рублей.

Добавим, что такие льготные расценки на билеты будут доступны пенсионерам, инвалидам и молодым людям до 23 лет. На субсидию в проекте областного бюджета на 2021 год уже заложено 100,7 млн рублей.