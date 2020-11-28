Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

За сутки в Омской области заразилось коронавирусом вдвое больше людей, чем выздоровело

Заболеваемость продолжает расти
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий

Областной минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки.

По данным на 28 ноября, COVID-19 выявлен у 242 жителей региона, из них большая часть – 191 человек – находится на амбулаторном лечении. За весь период в регионе оказались инфицированы 22 074 местных жителей.

Выздоравливает пока еще вдвое меньше омичей по сравнению с заболевшими. За минувшие сутки добавилось 112 вылечившихся (всего в регионе – 14 687).

Скончались 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает о 12 умерших за сутки). В общей сложности, по данным областного минздрава, жертвами ковида стали 615 жителей региона.

Доля свободных коек в ковидных госпиталях составила 20,5%. 5 113 человек остаются на амбулаторном лечении.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 174, Калачинский район – 9, Таврический район – 8, Омский район – 7, Полтавский район – 6, Исилькульский, Кормиловский районы – 5; Любинский район – 4, Горьковский, Колосовский, Москаленский, Павлоградский, Саргатский, Черлаксккий районы – 3, Шербакульский район – 2, Марьяновский, Муромцевский, Называевский, Седельниковский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией

Продолжают находиться под медицинским наблюдением 3 394 человек.

В 9 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 4 763 исследований, за весь период – 752 146.