За сутки в Омской области заразилось коронавирусом вдвое больше людей, чем выздоровело

Областной минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки.

По данным на 28 ноября, COVID-19 выявлен у 242 жителей региона, из них большая часть – 191 человек – находится на амбулаторном лечении. За весь период в регионе оказались инфицированы 22 074 местных жителей.

Выздоравливает пока еще вдвое меньше омичей по сравнению с заболевшими. За минувшие сутки добавилось 112 вылечившихся (всего в регионе – 14 687).

Скончались 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает о 12 умерших за сутки). В общей сложности, по данным областного минздрава, жертвами ковида стали 615 жителей региона.

Доля свободных коек в ковидных госпиталях составила 20,5%. 5 113 человек остаются на амбулаторном лечении.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 174, Калачинский район – 9, Таврический район – 8, Омский район – 7, Полтавский район – 6, Исилькульский, Кормиловский районы – 5; Любинский район – 4, Горьковский, Колосовский, Москаленский, Павлоградский, Саргатский, Черлаксккий районы – 3, Шербакульский район – 2, Марьяновский, Муромцевский, Называевский, Седельниковский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией

Продолжают находиться под медицинским наблюдением 3 394 человек.

В 9 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 4 763 исследований, за весь период – 752 146.