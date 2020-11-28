Омская область вошла в тройку регионов с самой высокой смертностью от ковида

В Омской области продолжает расти смертность от коронавируса. Фото: Архив "КП"

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал сводку за неделю.

Всего с начала пандемии на 27 ноября в России выявлено 2 215 533 случая COVID-19, из них 208 572 – в Сибири.

Омская область попала в пятерку сибирских регионов с наибольшим количеством выявленных случаев заражения. Сейчас этот список выглядит так:

1. Красноярский край – 17%.

2. Иркутская область – 15%.

3. Алтайский край – 12%.

4. Новосибирская область – 11%.

5. Омская область – 10%.

6. Кемеровская область – 10%

7. Остальные регионы – 25% в совокупности.

За минувшую неделю – с 21 по 27 ноября – самый значительный в Сибирском федеральном округе прирост заболеваемости отмечен в Республике Хакасия. Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 12% больше.

Меньше всего новых зараженных за неделю прибавилось в Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Республике Тыва.

К сожалению, ковид продолжает забирать жизни людей. За неделю в Сибири от этой заразы умерли 458 человек. Максимальное количество смертей приходится на Красноярский край – здесь скончались 146 человек, в Омской и Иркутской областях – по 83 человека. Общее число умерших в СФО за весь период пандемии – 4 417 человек.

Вызывает пока еще сдержанный оптимизм другой показатель – по числу полностью вылечившихся от ковида пациентов. Наш регион – в тройке лидеров по СФО.

Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Красноярском крае – 2 330 человек. На втором месте Иркутская область – 2 119 человек. На третьем месте Омская область – 1 973 человека выздоровевших.