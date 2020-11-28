На видео попал загоревшийся в Омске автобус

Автобус загорелся в районе улицы Бархатовой. Фото: «Инцидент Омск»

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 28 ноября, в Советском округе.

Прямо во время движения по дороге на улице Бархатовой загорелся пассажирский автобус. Пламя очень быстро охватило практически весь салон, так что самостоятельно справиться с пожаром водитель не смог.

Автобус загорелся в районе улицы Бархатовой. Фото: «Инцидент Омск»

Видео происходящего очевидцы выложили в социальные сети. Комментаторы рассказывают, что в беду попал старенький автобус «Мерседес» производства Турции.

– Машинам уже больше 20 лет, – пояснил один из омичей. – 1529-й являлся самым лучшим из них по пробегу и техсостоянию.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Материальный ущерб подсчитают по окончании проверки.