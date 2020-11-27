В Омской области ожидается похолодание до - 26 градусов

В начале следующей недели морозы еще усилятся. Фото: "КП" Архив

После небольшого смягчения холода в Омскую область снова вернутся настоящие сибирские морозы. Их приход синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют уже на этих выходных.

В ночь на субботу, 28 ноября, ожидается -9...-14, при прояснении – до -19. Днем – -7...-12. При этом будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье, 29 ноября, ночью прогнозируют -12...-17, при прояснении – до -23 градусов. Днем – -11...-16 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В последний день ноября и календарной осени морозы еще усилятся. Ночью будет -16...-21, при прояснении – -26 градусов. Днем – -12...-17 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.