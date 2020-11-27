Омич разгромил витрину магазина из-за плохого качества продуктов

Задержать хулигана удалось по горячим следам. Фото: пресс-служба Росгвардии

В одном из продуктовых магазинов Октябрьского округа неизвестный разгромил витрину и чуть не набросился на продавца. Покупатель пришел в магазин на улице 5 Кордная, где между ним и продавщицей разгорелся скандал. Омичу не понравилось качество продуктов, которыми здесь торговали. Он начал крушить витрины и угрожать женщине за прилавком расправой. Испугавшись, продавец пшикнула в дебошира газовым баллончиком и нажала на тревожную кнопку.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, омич сбежал до их приезда, но его удалось быстро найти в одном из соседних дворов. 41-летний ранее судимый омич разбил в магазине две стеклянные и одну пластиковую витрину, повредил продукты и несколько бутылок с алкоголем. Точный ущерб сейчас подсчитывают, а дебошира передали полиции.