Омские подростки вынесли из дома пенсионера бензопилу и четыре мобильных

Тяжелую пилу подростки успели дотащить только до соседней улицы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратился 62-летний житель Ленинского округа. Он утверждал, что двое неизвестных ограбили его, пока он кормил животных во дворе.

В ходе расследования полицейские выяснили, что мужчина проживает на улице Комсомольская. Вечером, когда уже стемнело, мужчина вышел во двор, чтобы покормить коз, а когда возвращался, увидел, что в неотапливаемой части дома кто-то есть. Они быстро сбежали увидев пенсионера. Из-за сумерек разглядеть их хозяин не успел, а позже обнаружил пропажу четырех телефонов, бензопилы и сумки с документами.

Также подростки забрали из дома четыре телефона. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как рассказали в пресс-службе МВД, воришек нашли на соседней улице, все награбленное кроме документов, их выбросили по дороге, было при них. Грабителями оказались двое подростков 14 и 16 лет. Полиции они рассказали, что дом показался им заброшенным, и приятели решили проверить, есть ли там ценности. Теперь им грозит уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".