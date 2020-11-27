Мошенница в Омске сначала просила еды, а потом обворовала пенсионерку

Полицейские составили примерный фоторобот воровки. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратилась 71-летняя пенсионерка, заявившая, что ее ограбила неизвестная женщина.

В полиции выяснили, что накануне в квартиру к женщине постучалась неизвестная, которая попросила немного еды. Старушка вынесла для мнимой нуждающейся банку с соленьями, в благодарность она рассказала, что на пенсионерку наложена порча и нужно срочно ее снять. Под этим предлогом мошенница вошла в квартиру, провела несложный обряд и для завершения попросила принести все деньги и драгоценности. Под впечатлением пенсионерка собрала все и передала женщине. Она завернула их в полотенце и положила под подушку. После ухода незнакомки пенсионерка обнаружила, что в полотенце ничего нет.

В полиции со слов заявительницы составили описание мошенницы: женщина на вид 55-58 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые. Была одета в темно-зеленую куртку до бедра, разноцветный платок, юбку длинную черного цвета.

Сейчас полицейские ищут подозреваемую и устанавливают ее причастность к другим подобным случаям.