За сутки в Омске коронавирус унес жизни 8 человек

Коронавирус продолжает распространяться по Омской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние данные по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал омский минздрав. За последние сутки на территории области выявили 240 новых случаев заражения ковидом. Всего с начала пандемии насчитывается уже 21 832 человек.

Справились с коронавирусом за сутки 120 человек, всего с начала пандемии 14 575 пациентов. Под наблюдением врачей сегодня продолжают находиться 3 546 пациентов.

К несчастью, коронавирус унес жизни еще 8 омичей. Всего в списке погибших от COVID-19 теперь числится 607 фамилий.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 192, Калачинский район – 8, Омский район – 7, Азовский район – 5, Марьяновский район – 4; Колосовский район – 3, Большереченский, Большеуковский, Кормиловский, Одесский,

Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский районы – 2, Москаленский, Оконешниковский, Полтавский, Таврический, Усть-Ишимский, Черлакский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.