Сельчанин под Омском из-за ревности спалил дом возлюбленной

Пожар потушили, но в доме полностью рухнула крыша. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В полицию обратилась 39-летняя жительница села Красны Яр в Любинском районе Омской области. Она рассказала об умышленном поджоге своего дома.

В пресс-службе полиции сообщили, что виновником поджога стал сожитель заявительницы. Он часто выпивал и скандалил с ней. Во время очередной ссоры он приревновал любимую к приятелю и пригрозил, что подожжет дом. Женщина эти угрозы всерьез не восприняла, а мужчина был настроен серьезно. Он раздобыл бензин, облил дом и поджег. После этого попытался скрыться. В это время поджигателя и задержали полицейские.

На допросе мужчина подтвердил, что поджег дом сожительницы. Таким способом он рассчитывал напугать возлюбленную. Пожарные успели потушить огонь, но в доме полностью выгорела крыша.

Ранее судимому за убийство и побои мужчине грозит еще одно уголовное дело за умышленный поджег.