Стала известна судьба ФК «Иртыш» на ближайший год

В следующем году «Иртышу» выделят 150 млн рублей. Фото: Twitter.com

Во время сегодняшней пресс-конференции Александр Бурков затронул тему омского спорта. В частности рассказал, как будет развиваться футбольный клуб «Иртыш».

– Сегодня они радуют своей игрой, – сказал глава региона. – Думаю, у нас с командой будет все хорошо. Финансирование будем осуществлять вместе с муниципалитетом. Бюджет на год запланирован, минимум, в 150 млн рублей. И я продолжу работу по поиску спонсорской поддержки. Это касается и баскетбола. Также мы выделили деньги на проектирование стадиона на 15 тысяч мест. Дорогу осилит идущий.

Также Бурков признал необходимость создания в Омске профессионального тира для спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой. Добавим, что многие Олимпийские чемпионы и призеры других престижных соревнований в этом виде спорта – родом из нашего региона.