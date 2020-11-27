«Год будет тяжелым»: Бурков рассказал о последствиях пандемии для экономики региона

Пресс-конференцию пришлось провести в онлайн-режиме. Скриншот видео

Во время пресс-конференции Александр Бурков рассказал, на какие средства Омская область будет жить в 2021 году. По словам губернатора, пандемия короновируса, несомненно, отрицательно сказалась на экономике региона.

Больше всего пострадал общепит, сферы отдыха, спорта и услуг – здесь наблюдается колоссальный спад. Выиграли, как ни странно, магазины. Глава региона выразил надежду, что льготы, введенные облпавительством, поддержат пошатнувшийся бизнес.

– В следующем году получим из федерального бюджета 10,7 млрд, – сказал Бурков. – Думаю, у нас возникнет потребность еще в 5 млрд рублей. Год будет тяжелым. Но я надеюсь, что динамика развития бизнеса, которую мы видим в этом году, сохранится. Ведь за 10 минувших месяцев – 102,5%. Мы имеем плюс, невзирая на пандемию и экономический спад. Наша экономика показывает, что стоит на ногах и дает плюсовую базу. Всего таких же регионов – 25 из 85. В том числе Омская область. Мы на плаву и имеем плюс по налогам.