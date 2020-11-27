Губернатор Омской области считает, что ошибок по введению ковидных ограничений не было

Губернатор считает, что в введении ограничений из-за пандемии в Омске не было ошибок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске продолжают борьбу с коронавирусом, которая началась еще весной этого года. Омск уже прошел этап жесткой самоизоляции и ограничений. Сейчас многие из них уже сняты, но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, не исключено повтороное введение ограничений. Губернатор Омской области Александр Бурков положительно оценил действия правительства в начале пандемии.

- По вводимым ограничениям ошибок не было. Мы исходили из роста заболеваемости, а также работы больниц и поликлиники. Решения были выверены и правильны. Да, были управленческие ошибки министра здравоохранения и самого министерства. Были сбои в амбулаторном звене из-за высокой заболеваемости врачей, - отметил Александр Бурков.