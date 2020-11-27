«Наказываем рублем»: Бурков рассказал, какие меры применяют к «провинившимся» омским министрам

Губернатор Бурков отвечает на вопросы журналистов. Скриншот видео

Губернатор Бурков во время пресс-конференции рассказал, как решают вопрос с областными министрами, которые начинают хуже справляться с обязанностями:

– Наказываем рублем, – заверил губернатор. – Проститься с человеком легко, а как найти на его место того, кто будет работать сутками?

Кроме того, он уточнил, что настаивает на личном и регулярном посещении министрами всех проблемных районов области – это единственный способ контролировать ситуацию на местах.

Также глава региона анонсировал предстоящие отставки в аппарате облправительства. Он сослался на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о сокращении госслужащих на 5-10% от общего числа. Эта мера направлена на увеличение эффективности работы чиновников. Бурков сообщил, что все сокращения в правительстве Омской области пройдут еще до апреля.