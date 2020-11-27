Губернатор Омской области не исключил, что статистику по коронавирусу могли занижать

Расхождения в данных статистики заметили этим летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже неоднократно омичи замечали значительные расхождения в цифрах ковидной статистики, которую публиковал омский минздрав и федеральный Росстат. Эти данные кардинально отличались друг от друга и внятно объяснить эти расхождения в региональном минздраве не смогли. Губернатор Омской области александр Бурков отметил, что если занижения в данных и были, то их сурово пресекали.

- Народ не успокаивается. Многие знают, что это такое, по себе или близким. Охват заболеваемости большой. Что касается цифр, то здесь контроль на федерально уровне. Есть три источника, где собирается статистика: Минздрав, Роспотребнадзор и госстатистика. Может, где-то кто-то занижал, но за это жестко карает федеральный центр. Здесь Минздраву не до шуток. Минздрав никак не влияет на количество заболевших, так как информация о них идет от Роспотребнадзора, - сказал губернатор на сегодняшней пресс-конференции.