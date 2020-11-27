Омские таксисты согласились бесплатно возить врачей на вызовы

На помощь участковым терапевтам в общей сложности будет направлено 115 машин. Фото: минздрав Омской области

Во время пресс-конференции Александр Бурков рассказал, как обстоят дела с помощью врачам во время сложной ситуации, связанной с коронавирусом. Из-за пандемии нагрузка на первичное звено медицины – участковых терапевтов в поликлиниках увеличилась многократно. Кроме огромного потока пациентов, приходящих на прием, приходится обслуживать до 50 вызовов на дом.

Чтобы облегчить работу докторам, облпавительство выделило 50 машин для поликлиник. Кроме того, к акции помощи присоединились около 15 автоволонтеров. Также, по словам губернатора, уже в ближайшее время участковых врачей начнут возить к пациентам еще около 50 такси. Соответствующая договоренность уже есть с сервисом «Яндекс. Такси».