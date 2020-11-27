«Мы локдаун не планируем»: строгие ограничения из-за коронавируса в Омске не будут вводить

Локдауна в Омске пока вводить не планируют. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области довольно активно растет число заболевших коронавирусом, но уже несколько недель число заболевших ежедневно остается примерно одинаковым. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что жестких ограничительных мер, как в других регионах страны не будет.

- Мы постоянно следим за эпидемиологической ситуацией и понимаем, что локдаун - это значительный удар по бизнесу. В этом смысле стараемся найти золотую середину. Мы ориентируемся на данные по заболеваемости и пока вводить жесткие ограничения не планируем. Надеюсь, у нас не будет дальнейшего роста заболеваемости, ведь люди стали ответственнее относиться к соблюдениям санитарных норм, - отметил глава региона.