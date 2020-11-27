В Омске нет ни одного учебного заведения, закрытого на карантин

Практически все дети продолжают учиться в очном формате. Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале учебного года, когда школьники только вышли с летних каникул, было довольно много классов, закрытых на карантин по ОРВИ или коронавирусу. Периодически появлялись сообщения о закрытии на карантины целых школ и детских садов в Омске и Омской области. Постепенно заболеваемость стала спадать, а позже школьники ушли на продолжительные каникулы. За этот период ситуация с новыми заболеваниями значительно улучшилась. Об этом сообщили в пресс-службе омского министерства образования.

- По состоянию на 26 ноября ни одно общеобразовательное учреждение не закрыто на карантин по коронавирусу или ОРВИ. Отдельные классы на карантин по коронавирусу закрыты в двух организациях, на карантин по ОРВИ - в четырех. Министерство продолжает проводить ежедневный мониторинг ситуации, - отметили в ведомстве.