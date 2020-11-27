Более половины абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Омске выбирают единый лицевой счет

За 10 месяцев текущего года более пяти тысяч абонентов «Ростелекома» в Омской области перешли на единый лицевой счет, который объединяет в себе основные сервисы — интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. Этот вариант позволяет им оптимизировать расходы на услуги связи и упростить процедуру оплаты.

«Ростелеком» в Прииртышье предлагает клиентам пакетные решения «Технология выгоды» и «Технология выгоды+». При подключении тарифов с мобильной связью абоненты могут привязать к одному лицевому счету до пяти сим-карт: это позволяет объединить всех членов семьи и получить бесплатные исходящие звонки на номера «Ростелекома» на территории всей России.

«Предложение от нашей компании по объединению услуг в единый лицевой счет позволяет абонентам тратить меньше: за эти же услуги по отдельности они платили бы больше. Владелец сим-карты любого сотового оператора может стать абонентом “Ростелекома” бесплатно и сохранить свой мобильный номер», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

При этом ежемесячная плата за сервисы будет зависеть от количества подключенных сим-карт и дополнительных опций в услуге «Мобильная связь». Так, по тарифному плану «Технологии выгоды+» абонент получает домашний интернет, доступ к интерактивному телевидению Wink и мобильную связь с пятью сим-картами, включающих 2 тысячи минут, 500 СМС-сообщений и безлимитного мобильного интернет-трафика. Необходимое оборудование, такое как Wi-Fi-роутер и ТВ-приставку, можно взять в аренду.

Узнать подробнее о технической возможности и условиях подключения пакета от «Ростелекома» можно по единому номеру центра поддержки клиентов 8 800 1000 800, на сайте www.combo.rt.ru или самостоятельно в личном кабинете.