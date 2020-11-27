Омич зверски избил и изнасиловал девушку своего друга

Отморозок уже отбывает наказание за другие преступления. Фото: "КП" Архив

В Омске будут судить мужчину, который уже отбывает наказание в колонии за предыдущие преступления.

По версии следствия, только за три месяца – с мая по июль – 35-летний Сергей Луговой совершил 11 хищений. Крал, как правило, велосипеды и бытовую технику.

А в ночь на 11 июля, когда в отношении него уже возбудили уголовное дело, пошел в отрыв. Рецидивист напился и зверски избил подругу своего знакомого, сломав ей ребра и причинив черепно-мозговую травму. После этого отморозок изнасиловал девушку.

– Потерпевшая сразу обратилась в Следственный комитет, и злоумышленник был задержан, после чего выяснилось, что преступление он совершил в то время, когда в отношении него полицией уже расследовались уголовные дела о хищениях чужого имущества, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Обвиняемый осужден за ранее совершенные преступления и находится под стражей. После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, будет решен вопрос о направлении уголовного дела в суд.