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Происшествия

Омич зверски избил и изнасиловал девушку своего друга

Кроме этого, только за три месяца он совершил 11 краж
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Отморозок уже отбывает наказание за другие преступления.

Отморозок уже отбывает наказание за другие преступления.

Фото: "КП" Архив

В Омске будут судить мужчину, который уже отбывает наказание в колонии за предыдущие преступления.

По версии следствия, только за три месяца – с мая по июль – 35-летний Сергей Луговой совершил 11 хищений. Крал, как правило, велосипеды и бытовую технику.

А в ночь на 11 июля, когда в отношении него уже возбудили уголовное дело, пошел в отрыв. Рецидивист напился и зверски избил подругу своего знакомого, сломав ей ребра и причинив черепно-мозговую травму. После этого отморозок изнасиловал девушку.

– Потерпевшая сразу обратилась в Следственный комитет, и злоумышленник был задержан, после чего выяснилось, что преступление он совершил в то время, когда в отношении него полицией уже расследовались уголовные дела о хищениях чужого имущества, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Обвиняемый осужден за ранее совершенные преступления и находится под стражей. После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, будет решен вопрос о направлении уголовного дела в суд.

Криминал