Юбилейный Рождественский полумарафон в Омске впервые пройдет онлайн

Когда Рождественский полумарафон вернется к привычному оффлайн-формату, пока не знает никто.

Пандемия коронавируса продолжает кардинально менять мир и привычный уклад жизни большинства людей. Отразилась она и на Омской области.

К сожалению, в 2020 году юбилейный 30-й Рождественский полумарафон провести масштабно не получится. Популярный далеко за пределами нашего региона и даже страны забег впервые за его историю пройдет онлайн.

– Рождественский полумарафон пройдет в таком же режиме, как и летний, потому что, к сожалению, пока ситуация с COVID-19 нас не радует, – рассказал 12 каналу глава областного минспорта Дмитрий Крикорьянц. – Он точно будет проходить в онлайн-формате. Мы с руководителем этого направления Константином Подбельским уже на прошлой неделе обсуждали, какой срок будет на проведение полумарафона в онлайн-формате, какие будут дистанции и какой брендбук.

Напомним, летом в таком же формате проводился другой забег – SIM. Участникам предлагалось пробежать 3-километровую дистанцию и зафиксировать время.