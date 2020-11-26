В омском диагностическом центре снова начали делать тесты на ковид

Омичи теперь снова могут сдавать ПЦР тесты и в диагностическом центре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В омском диагностическом центре снова можно сдать платные тесты на коронавирус. Напомним, в конце октября в медучреждении от этой услуги вынуждены были отказаться из-за огромного потока пациентов. Люди были вынуждены стоять в очереди по несколько часов, чтобы получить результаты анализов. Все это, разумеется, только способствовало дальнейшему распространению заразы.

Сейчас, даже несмотря на рост заболеваемости ковидом в регионе, омские лаборатории удалось существенно разгрузить. Во многом этому способствовали новые правила, установленные Роспотребнадзором. В частности, теперь ПЦР тесты берут не у всех, кто контактировал с заболевшим, а только у пациентов с характерными симптомами.

Также предусмотрели дополнительные меры безопасности и в самом диагностическом центре. Сдать тест теперь можно только по предварительной записи – онлайн или по телефону. На сайте диагностического центра можно оплатить услугу, а также заранее распечатать и подписать бланк согласия на медуслуги. Все это сократит время пребывания пациента в больнице.