Омские аптеки отпускают медикаменты по рецептам, написанным на латинском языке

О поставках лекарств и тонкостях продажи медикаментов по рецепту рассказала начальник обособленного структурного подразделения «Госаптека №7» Елена Сидорович.

Поступления медикаментов в аптеку происходят ежедневно, отмечает ее руководитель. Приходят как антибиотики, так и противовирусные препараты и витамины: аскорбиновая кислота, витамины D, витамины цинка.

- В связи с ажиотажем, конечно, большой спрос на антибиотики. Но они отпускаются строго по рецепту, выписанному согласно установленной форме на латинском языке. Если для кого-то это оказалось шоком или новостью, то в этом нет ничего нового. Это идет с начала основания всей медицинской службы. Для этого латинский язык учат в институтах и университетах, — пояснила Елена Сидорович.

В Омске недавно произошла нашумевшая история, когда женщина не смогла купить медикамент из-за того, что доктор написал рецепт на русском языке. Чтобы такого не повторялось, фармацевты могут звонить и уточнять информацию у врачей.

- Все больницы прикреплены к аптеке, потому что мы отпускаем льготные лекарства. Если покупатели пришли с поликлиники с нашего участка, то мы стараемся созвониться, и, если доктор на месте, мы выясняем ситуацию. Он может попросить человека подойти и тут же выписывает ему новый рецепт. Естественно, если за лекарствами в нашу аптеку приехали с другого конца города, мы не знаем, с какой они поликлиники и с кем созвониться, то тогда советуем пойти и переписать или выписать рецепт, если его нет, — рассказала начальник «Аптеки № 7».

Фармацевт отпускает столько лекарств, сколько доктор выписал в рецепте на курс лечения. Если необходимого количества не хватает, на рецепте ставят дату и пометку, сколько отпущено, и покупателю сообщают, когда будет следующая поставка. Затем он докупает нужное количество лекарств.

- В связи с ажиотажем вышел местный приказ, и аптеки при продаже забирают рецепты, чтобы не оказалась так, что человек купит это же лекарство еще раз в другой аптеке. Если человеку нужна информация, как принимать медикаменты, мы делаем ксерокопию, — отметила Елена Сидорович.

Бланки рецептов учитывают по количеству получивших антибиотики и передают в головной офис аптеки.

Фармацевты советуют омичам ежедневно мониторить сайт «Аптека справка» на наличие медикаментов. Также через интернет лекарства можно заказать на сайте Госаптеки, зарезервировать медикаменты и позже забрать. Кроме того, в самой аптеке появился терминал, через который тоже можно зарезервировать лекарства, оформив заказ с указанием номера телефона. Там же есть список жизненно важных лекарств с фиксированными ценами.

Фото Сергей Мельников