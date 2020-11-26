Омские полицейские сожгли наркотиков на 14 миллионов рублей

Сожгли не только наркотики, но и инструменты, которыми наркоторговцы пользовались для их фасовки. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Омские полицейские уничтожили наркотические средства, которые являлись вещественными доказательствами в уголовных делах, связанных с хранением и распространением наркотических веществ.

В пресс-службе полиции уточнили, что дела уже закрыты, обвиняемые получили наказания, а вещественные доказательства уничтожили по решению суда. В печь одного из омских предприятий отправились: 31 кг гр марихуаны, 2 кг 336 гр синтетических наркотиков, 2 кг 375 гр гашиша, 80 гр героина, 34 гр сильнодействующих веществ.

Всего вышло 36 килограмм 179 грамм запрещенных веществ, а это примерно 55 тысяч разовых доз, за которые на черном рынке можно было бы выручить около 14 миллионов рублей.

Также по решению суда уничтожили и инвентарь осужденных наркодельцов: весы, упаковки и иные предметы, использованные для хранения и фасовки наркотиков.