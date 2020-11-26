Появились подробности аварии газовоза и легковушки в Омске

Легковушку выбросило в кювет, а газовоз въехал в столб. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омске произошло серьезное ДТП, участниками которого стали газовоз и легковой автомобиль марки "Тойота". В результате столкновения погибли двое пассажиров легковушки, третий находится в больнице. Оба водителя серьезно не пострадали.

Расследованием смертельного ДТП теперь займется полиция, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. Предварительно известно, что авария произошла на пересечении улиц Доковская и проспект Губкина. Газовоз двигался по Доковской с приоритетом движения. Водитель "Тойоты" ехал по проспекту Губкина. Предположительно, столкновение произошло во время выполнения обоими водителями поворота.

Следователи тщательно осмотрели место столкновения, зафиксировали погодные условия. Уже провели опросы обоих водителей. Каждый утверждает, что правил дорожного движения не нарушал. Сейчас проводится автотехническая экспертиза, которая позволит установить точное место аварии и правильность действий каждого из водителей.