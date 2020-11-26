Омич заплатит штраф за наезд на заснувшего на дороге мужчину

Водителю удалось избежать сурового наказания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В необычном ДТП пришлось разбираться полицейским. Дело уже рассмотрели в суде и назначили водителю наказание в виде штрафа.

В пресс-службе полиции рассказали, что инцидент произошел весной 31 марта 2020 года в районном поселении Крутинка. Там в вечернее время, когда видимость на дороге была затруднена, 18-летний водитель мопеда наехал на спящего прямо на дороге 29-летнего местного жителя. Парень испугался ответственности и сбежал с места преступления, не вызвав помощь для пострадавшего. От полученных травм мужчина позже скончался в Крутинской районной больнице.

По результатам экспертизы полицейские установили, что молодой человек просто не мог предотвратить наезд, поэтому правил ПДД не нарушал. В суде его дело рассматривали, как об оставлении без помощи, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Суд назначил наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей.