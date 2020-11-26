На трассе под Омском столкнулись два большегруза

В аварии пострадал один из водителей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

На печально известно трассе Омск - Тюмень снова случилось серьезное ДТП. На этот раз его участниками стал два большегруза.

В пресс-службе госавтоинспекции сообщили, что авария произошла около 5:30 утра на 543 километре. Инспекторы установили, что фура "Вольво" под управлением 56-летнего омича выехала на встречку, где столкнулась с другим большегрузом марки "МЕрседес" под управлением 47-летнего водителя. В результате обе фуры съехали в кювет. После аварии за помощью медиков обратился водитель "Вольво".

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.