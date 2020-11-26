«Даже двери закрыть невозможно»: омичи пожаловались на постоянную давку в автобусах

В автобус садится так много пассажиров, что даже закрыть двери не получается. Фото: ВКонтакте

Омичи и раньше жаловались на непостоянную работу некоторых маршрутов. Сегодня в соцсетях появился пост, в котором омич поделился проблемой в работе маршрута №103. В вечерний час-пик автобусы не могут вместить всех пассажиров. Даже двери закрыть бывает невозможно.

- Ост. Санаторий Омский (по направлению к онкодиспансеру), автобус №103, время 18.25, социальная дистанция по-омски. Водитель даже не может закрыть дверь, потому что люди уже в три яруса друг на друге. И эта ситуация повторяется уже больше месяца. Департамент транспорта по данной проблеме пишет одни отписки и предлагает сидеть на работе до тех пор, пока не пройдет основной поток пассажиров. Между этим автобусом и тем, который идет перед ним промежуток 30 минут, хотя по расписанию должно быть ещё 2, - пишет в посте омич.

В комментариях горожане отмечают, что такая проблема именно в часы-пик встречается не только на этом маршруте. С проблемой сесть в общественный транспорт по вечерам сталкиваются многие омичи.