В Омской области мужчина получил квартиру без воды и канализации

Мужчине дали комнату без воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области в Оконешниковском поселении прокуратуре пришлось разбираться с нарушениями жилищного законодательства. За помощью обратился местный житель. Он заявил, что нуждался в жилье и заключил с администрацией договор социального найма. Но въехав в квартиру понял, что жить там невозможно, полностью отсутствовали водоснабжение и водоотведение.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в квартире действительно отсутствовали элементарные удобства. Представление, которое вынесли в адрес главы Оконешниковского городского поселения, рассмотрели, но никаких мер не предприняли. Тогда местный прокурор обратился в суд. Рассмотрев материалы дела, суд встал на сторону истца.