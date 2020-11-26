Еще один троллейбусный маршрут в Омске укомплектуют новыми машинами

В декабре новые "Адмиралы" выйдут на маршрут №3. Фото: ВКонтакте

Сейчас в Омске действует один магистральный маршрут, полностью укомплектованный новыми троллейбусами Адмирал. На маршруте №4 работают 16 машин, которые возят омичей с 6:00 до 23:00.

Накануне стало известно, что в город поступили еще 13 троллейбусов. Осталось дождаться еще 4 машины, чтобы получить все 33 закупленных троллейбуса. Новые машины, как сообщают в пресс-службе мэрии, выйдут на маршрут №3, который проходит от Железнодорожного вокзала до поселка Чкаловский. Как заверили в администрации, это произойдет уже в декабре.