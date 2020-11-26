Отнялись ноги: В Омске соседи спасли от смерти одинокого пенсионера, пролежавшего в квартире без еды и воды 5 дней

Пенсионера увезли срочно в больницу на скорой. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Дикая история произошла в одном из домов на окраине Омска. Там в беду попал 72-летний пенсионер. Мужчина несколько дней не отвечал на звонки и не открывал двери. Свет в квартире тоже не включался несколько дней. Родных у пенсионера нет, поэтому соседи предположили, что он мог умереть. Они обратились к участковому, который принял решение вызывать спасателей и вскрывать квартиру пенсионера.

Когда полицейские попали внутрь, их ждала печальная картина. На полу лежал без движения пенсионер. Он из последних сил пояснил, что у него отказали ноги и самостоятельно он двигаться не может.

- Он уже был из последних сил. В таком состоянии без еды и воды он провел 4-5 дней, - рассказал участковый Алексей Портянко.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, мужчину экстренно увезли на скорой в больницу. Сейчас пенсионер находится в стабильном состоянии.