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В Омске трагически завершились поиски пропавшего Александра Гольского

28-летний молодой человек пропал месяц назад
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Пропавшего искали месяц.

Пропавшего искали месяц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске прекращены поиски 28-летнего Александра Гольского. Напомним, молодой человек исчез 22 октября в поселке Волжском, куда приезжал в гости к приятелю. Спустя месяц поисков полицейские при помощи отряда «Доброспас-Омск» нашли тело пропавшего.

– В результате проведенных мероприятий в 300 метрах от СНТ «Магистраль» вблизи карьера обнаружено тело разыскиваемого, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего.