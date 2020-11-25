В Омске трагически завершились поиски пропавшего Александра Гольского

Пропавшего искали месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске прекращены поиски 28-летнего Александра Гольского. Напомним, молодой человек исчез 22 октября в поселке Волжском, куда приезжал в гости к приятелю. Спустя месяц поисков полицейские при помощи отряда «Доброспас-Омск» нашли тело пропавшего.

– В результате проведенных мероприятий в 300 метрах от СНТ «Магистраль» вблизи карьера обнаружено тело разыскиваемого, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего.