Коронавирус составляет две трети от всех вирусов в Омской области

Коронавирус выявляют чаще, чем другие вирусы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года.

В Роспотребнадзоре опубликовали результаты лабораторного мониторинга распираторных вирусов. Самую большую долю среди них занимает именно коронавирус. По данным ведомства, 72,7% среди всех респираторных заболеваний приходится на новую коронавирусную инфекцию, 18,2% на риновирусы и 9,1% на метаптермовирусы.

Серьезной заболеваемости гриппом в Омской области пока нет. В Роспотребнадзоре напоминают, что сделать прививку от гриппа все еще можно в поликлинике по месту жительства. А за ситуацией с распространением ОРВИ продолжают внимательно наблюдать.