На территории детских садов в Омске нашли 47 аварийных деревьев

Прокуратура просит спилить аварийные деревья. Фото: Евгения ГУСЕВА

В прокуратуре Советского округа города Омска проверили территории восьми детских садов. На них обнаружили старые деревья, которые представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья детей, потому что в любой момент могут рухнуть.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что обнаружили 47 аварийных деревьев, которые давно пора спилить, еще 219 нуждаются в кронировании, иначе могут обломиться старые ветки.

По информации прокуратуры, финансированием работ по кронированию и сносу аварийных деревьев должны были заниматься в департаменте образования, но средства на эти работы не выделялись. Прокуратура направила в суд иски с требованием обязать садики снести деревья, а департамент образования выделить финансирование этих работ. Сейчас акты реагирования находятся в стадии рассмотрения.