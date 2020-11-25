К Новому году в Омске увеличат количество новогодних локаций

В нескольких точках в центре Омска оборудуют дополнительные фотозоны. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Омске уже отменили все очные интерактивы. Даже губернаторскую елку в этом году решили проводить онлайн. Но в мэрии сообщили, что увеличат количество новогодних локаций в городе, чтобы омичи могли прогуляться там самостоятельно.

При желании можно устроить себе целый новогодний маршрут по праздничным фотозонам, которые оборудуют уже в декабре. В нескольких скверах в центре омска появятся новогодние инсталляции, в нескольких локациях также будут катки. Но создавать себе новогоднее настроение омичам придется все же самостоятельно, никаких массовых мероприятий там пока не планируют.

В сквере им. Дзержинского (напротив ТЦ "Омский") омские библиотеки подготовят городской сторителлинг "Омские новогодние истории". На элементах новогоднего оформления нанесут QR-коды, отсканировав которые омичи смогут узнать об интересные истории, связанные с Омском и Новым Годом.

На улице Музейная (рядом с Драмтеатром) появится прогулочная зона, оформленная в стиле сказки "12 месяцев". Там появится насколько тематических фотозон, ледовые скульптуры и арка желаний. Омичам предлагают в этом году помечтать о путешествиях, от которых многим пришлось отказаться.

В Воскресенском сквере (напротив Органного зала) сделают инсталляцию "Горящее сердце". Подробности этой зоны пока не раскрывают.

В Выставочном сквере (напротив памятника Ф.М. Достоевскому) снова появится "Флора". Летом там ежегодно проходит этот праздник, в этом году необычные арт-объекты появятся в сквере и зимой. Обещают устроить настоящий еловый лес со светящимися деревьями, цветочные букеты в глыбах льда и фигуры лесных обитателей.

Центром новогоднего маршрута, как планируют в мэрии, станет Омская крепость. Там установят большую ель с бантом и зальют большой каток. Помимо этого, территорию украсят праздничной иллюминацией, установят дополнительные фотозоны.