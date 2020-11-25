В коронавирусный год в Омской области стало в 5 раз больше безработных

В Омской области резко выросла безработица. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия ковида и продолжительные нерабочие дни уже пагубно сказались на омской экономике. Это наглядно видно по резко увеличившимся показателям безработицы. По официальным данным, число нетрудоустроенных жителей региона выросло в пять раз

Омскстат со ссылкой на аналитику областного минтруда сообщает: только с августа по октябрь 2020-го работающих в регионе стало на 13,7 тысячи меньше, чем в прошлом году. Число безработных соответственно выросло на 31,5 тысячи – до 91,2 тысяч омичей.

Число официально зарегистрированных безработных с прошлого года выросло в 5,3 раза: с 10,6 тысяч до 56,6 тысяч человек. На конец октября пособие по безработице получали 27,2 тысячи человек.

Всего с начала 2020 года безработица в Омской области выросла в 5,6 раза – с 1% до 5,6%.