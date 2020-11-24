В Омской области сельчанин убил приятеля после заготовки дров

Сельчане не нашли заготовленную бутылки и крупно поссорились. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омской области следователи продолжают выяснять подробности кровавого убийства, случившегося из-за полторашки домашней браги.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 23 ноября в 11 часов в одном из домов села Урусово, которое находится в Саргатском районе Омской области, тела местного жителя с перерезанным горлом.

Следователи подозревают в совершении преступления его 33-летнего приятеля, с которым мужчина накануне отправился в лес на заготовку дров. Когда все дела были завершены, мужчины вернулись домой и стали отмечать удачное дело заготовленной брагой. Когда сельчане распили три 1,5 литровые бутылки, вспыхнула ссора, потому что они не смогли найти четвертую. Как предполагает следствие, в ходе конфликта подозреваемый перерезал кухонным ножом горло приятелю.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявили обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу до окончания следствия.