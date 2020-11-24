Омич хотел купить щенка из Казахстана, но только лишился денег

Омич хотел купить породистого щенка, но нарвался на мошенников. Фото:instagram.com/corgi.photo.omsk/

Накануне в полицию обратился 22-летний омич, который заявил, что стал жертвой онлайн мошенников. Он рассказал, что пытался купить щенка по объявлению в интернете, но только лишился денег.

Как уточнили в пресс-службе УМВД, молодой человек нашел объявление на одном из популярных сайтов и написал продавцу в мессенджере. Выяснилось, что щенки находятся в Петропавловске (город в Казахстане) и стоят 40 тысяч рублей плюс доставка. В ходе переписки, омичу выслали видео со щенком и его родителями, а также фото ветпаспорта. Молодой человек решил, что покупка выгодная и согласился перевести деньги.

Продавец скинул ссылку, перейдя по которой, омич оформил оплату. После списания средств со счета, заводчик перестал выходить на связь, а объявление исчезло с сайта. Естественно, щенка омичу никто не доставил. Сейчас полиция проводит проверку произошедшего и выясняет маршрут движения денежных средств.

Недавно стало известно о женщине, пострадавшей от онлайн мошенников таким же способом. Она хотела приобрести щенка мальтипу, которые по утверждениям продавца находились где-то в Омской области. Для удобства он убедил женщину оформить доставку и после получения денег исчез.