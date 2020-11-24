Из-за коронавируса в Омске отменили Новогодние Елки

Все интерактивы перенесут в онлайн формат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ни для кого не секркт, что в Омске ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Из-за этого согласно указу губернатора Омской области Александра Буркова губернаторская Новогодняя елка пройдет в режиме онлайн. Также под запрет попадают и все интерактивы в закрытых помещениях.

Губернаторская елка каждый год проходила в стенах Омской филармонии, а для учащихся области в северном драматическом тетре имени М. А. Ульянова. В этом году праздничное представление проведут с помощью онлайн-трансляции.

Запрещены и детские елки в театрах. Омичи смогут прийти только на спектакли, традиционных интерактивов в фойе не будет.

В очной форме начнут свою работу с середины декабря Сибирские владения Деда Мороза в Большеречье, но там все мероприятия перенесут на улицу, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию.

Не оставят горожан без праздничной фотозоны. Она появится на улице Музейной, недалеко от драмтеатра. Ее оформят в стиле сказки 12 месяцев, поставят ледяные скульптуры и несколько фотозон, но никаких массовых мероприятий там проводить не будут.