Минздрав: Скорая в Омске стала приезжать почти вдвое быстрее

В минздраве уверяют: скорые поехали быстрее. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В омском минздраве прокомментировали ситуацию с работой скорой помощи. Ранее сибиряки жаловались на долгое ожидание бригад 03 на дом. Однако сейчас, как уверяют, в региональном минздраве, ситуация с работой скорой в Омске улучшилась. Стало меньше вызовов и машины поехали быстрее. Время ожидания сократилось почти в два раза.

За прошлую неделю жители города обращались в службу скорой помощи в среднем 1057 раз за сутки, что на 86 пунктов меньше показателей позапрошлой недели.

- Время оказания скорой медицинской помощи также сократилось с 94 до 63 минут, а неотложные вызовы теперь не приходится ждать сутками – время оказания такого вида помощи составляет 138 минут. На линии работают 80 бригад, - сообщили в омском минздраве.