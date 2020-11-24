Из-за плотного тумана в Омск не могут долететь самолеты

Из-за погодных условий самолеты не могут сесть в Омске. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Туманы, обещанные омскими синоптиками в начале недели, уже сказались на работе омского аэропорта. Сегодня сразу несколько рейсов не смогли вылететь в Омск из-за неблагоприятных условий. Видимость из-за тумана слишком низкая и самолеты не могут сесть.

Улучшение ситуации ожидают чуть ближе к обеду, а пока серьезно задерживаются утренние рейсы из Москвы и Питера. Они должны были прибыть в 4:20, но ожидается, что будут в Омске примерно в 10:30 рейс из столицы и в 12:30 рейс из Санкт-Петербурга.

По тем же направлениям задержали и вылет многих рейсов. Омичи, что рассчитывали ранним утром улететь были вынуждены прилично задержаться. Сейчас только начинается регистрация на рейсы, которые планировали вылететь из города в шестом часу утра.