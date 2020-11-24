Стало известно, где купить цефтриаксон и арбидол в Омске

Ранее с этими препаратами, которые выписывают для лечения орви и коронавируса в аптеках были проблемы Фото: Антон ФОКИН

В региональном минздраве сообщили о поступлении в Омск крупной партии лекарств. В ведомстве уверяют: уже сегодня популярные медикаменты для лечения коронавируса и простуды поступят в аптеки города.

- На сегодняшний день, на склад аптечной сети поступило 60 тысяч доз препарата «Цефтриаксон», 30 тысяч упаковок «Парацетомола», 80 тысяч упаковок «Арбидола», 2000 упаковок «Ингаверина», 4000 упаковок «Азитромицина», по 30 тыс. упаковок «Амоксиклав», «Флемоклава», - сообщили в омском минздраве. - Ежедневно в аптеки поступают антикоагулянты - «Эликвис», «Ксарелто».

В аптеках уже заявили: продавать дефицитные лекарства будут лишь строго по рецептам. И попросили омичей не закупать таблетки впрок. На складах теперь есть месячный запас самых популярных медикаментов.

- Хотелось бы сказать, что рецептурные препараты будут реализованы только при наличии рецепта и в строго отведенном количестве. На сегодняшний день запас лекарственных средств в аптечной сети «Омское лекарство» достигает более 30 дней. Мы просим омичей покупать только те лекарства, которые выписал лечащий врач и только в тех количествах, что прописано в рецепте, - сказала заведующая складом «Госаптеки» Ирина Бондарюк.

рассказала заведующая складом «Госаптеки» Ирина Бондарюк.- дефицита в препаратах нет.