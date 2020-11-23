Стало известно, когда в Омск вернется снег

В ближайшую неделю чистить от снега машины омичам не придется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные в ночные часы температура опускалась довольно низко. Синоптики Обь-Иртыского УГМС предупреждают, что в начале недели эта тенденция сохранится. В ночные часы при прояснениях будет по-зимнему морозно. В ближайшие дни температура может опускаться до -20 градусов. Днем же будет довольно тепло от -5 до -10 градусов с переменной облачностью. Также прогнозируют туман и появление изморози.

А вот осадков ждать не стоит. Несмотря на облачность, снегопадов не предвидится до конца рабочей недели. Пока снег ожидают только в грядущее воскресенье. Снежной обещает быть и вся следующая неделя.