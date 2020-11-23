В Омске закрыли очередной игорный клуб

В Омске закрыли еще одно казино. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Омская полиция уже закрывала недавно несколько казино. Сегодня в пресс-службе сообщили, что по информации из соцсетей выявили еще одно заведение.

Его работу уже приостановили. На момент проверки в помещении на улице Комарова в доме 12/1 находилось 6 человек, пятеро игроков и женщина-администратор. 35-летняя жительница Омского района принимала плату за возможность доступа к онлайн-азино. Одновременно заведение могло обслуживать до 22 человек. Именно столько компьютеров изъяли при обыске.

Сейчас по данному факту заведено административное дело по статье за организацию и проведение азартных игр. На организаторов может быть наложен штраф от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей.