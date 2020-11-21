Свежие данные оперштаба о ковиде: 236 омичей заразились, еще 8 - умерли

Омичи все чаще заражаются коронавирусом и попадают в больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не отступает коронавирус в Омской области. Каждый день заражает более 200 человек. Оперштаб опубликовал свежие данные о ковиде в регионе. За последние сутки снова зафиксированы рекордные цифры. Заразилось 236 человек, еще 8 пациентов скончались в омских больницах. С начала пандемии коронавирус унес жизни уже 558 сибиряков.

Болеют ковидом и в районах области. Больше всего за сутки зафиксировано зараженных в Азовском и Омском районе.

Как сообщает региональный минздрав, в 9 омских лабораториях за последние сутки проведено 4 606 исследований на коронавирус. За весь период сделано уже 725 615 тестов в Омской области.