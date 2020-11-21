Омские гаишники поймали ночью 17-летнего дрифтера, переполошившего весь район

Гаишники поймали юного дрифтера. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне поздно вечером жители Московки вынуждены были обратиться в полицию. Там на парковке у магазина по улице 6-я Станционная отчаянно ревел мотор старенькой "семерки". Неизвестный устроил дрифт и переполошил весь район. В итоге жители вызвали полицию.

Приехавший наряд задержал возмутителя спокойствия. УМВД по Омской области опубликовало видео. На нем видно, что водителем оказался 17-летний омич. Прав на управление машины у него не было. Свой поступок он объяснил гаишникам так:

- Я не езжу по дорогам общего пользования. Выехал просто покрутиться.

Тем не менее, от управления авто его отстранили. А машину отправили на штрафстоянку. Пареньку и его родителям это влетит в копеечку.