В Омске отметили день рождения народного артиста СССР Михаила Ульянова

Сегодня Михаилу Александровичу исполнилось бы 93 года. Фото: Омский академический театр драмы

20 ноября 1927 года родился Михаил Александрович Ульянов, народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического театра имени Е.Б.Вахтангова, почетный гражданин Омской области. Михаил Ульянов тесно связан с Омским драматическим театром. В 1944 году, в 17 лет, он приехал в Омск и поступил в театральную студию при нашем театре. Обучаясь в студии, Михаил Ульянов выходил на сцену Омского театра в спектаклях «Кремлевские куранты» Н.Погодина (роль Беспризорника), «Звезда экрана» Слободской (роль Капитоныча), «С больной головы на здоровую» (роль Слуги), «Мещане» М.Горького, «Кому подчиняется время».

Окончив два курса Омской студии, Ульянов отправился в Москву и в 1946 году поступил в Театральное училище им. Щукина. После окончания училища в 1950 году Михаил Ульянов начал играть на сцене Театра имени Евгения Вахтангова, на долгие годы связав с ним свою творческую судьбу.

Но омский театр навсегда остался для него очень важным. «…Как бы ни складывалась моя творческая личная жизнь, омские годы, годы молодости, годы первых шагов в театре, омская театральная студия, в которую я поступил семнадцатилетним мальчиком, – незабываемы, они остались в моей памяти как одна из самых светлых и чудных страниц жизни», – вспоминал Михаил Александрович.

Фото: Омский академический театр драмы

Фото: Омский академический театр драмы

– Сегодня утром министр культуры Омской области Юрий Викторович Трофимов, директор Омского академического театра драмы Виктор Прокопьевич Лапухин, а также представители министерства и сотрудники театра почтили память легендарного артиста, возложив цветы к памятнику Михаила Ульянова у здания Омской драмы, – рассказали в пресс-службе театра.

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